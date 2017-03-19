"Siyasi krizler ve çift başlılık sona erecek"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasıyla siyasi krizler ve çift başlılık sorunlarının son bulacağını söyledi.

Akçay, partisinin Demirci İlçe Başkanlığınca Demirci Ticaret ve Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen programda partililere hitap etti.



Anayasa değişikliğine ilişkin 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasında "Vatan için evet, millet için evet, devlet için evet ve Türkiyemiz için evet diyeceğiz." ifadesini kullanan Akçay, "16 Nisan'da yapılacak halk oylamasıyla siyasi krizler, çift başlılık sorunları son bulacaktır." dedi.



Halk oylamasıyla Türkiye'nin bir sistem değişikliğine gideceğini belirten Akçay, şöyle devam etti:



"Maalesef 94 yıllık parlamento tecrübemizin bilançosunu çıkardığımızda siyasi istikrar sağlanmamıştır. Bu durum açıkça bir sistem sıkıntısını ortaya koymakta. 94 yıl boyunca Cumhurbaşkanı ve başbakanlar arasında sıkıntılar yaşanmış, Cumhurbaşkanlığı seçimleri her zaman sorunlu olmuştur. Bu ülkede Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhurbaşkanı seçilmesinde de sorunlar yaşandı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhurbaşkanı seçtirilmemesi için türlü oyunlar oynanmıştır."



Geçmiş dönemlerden örnekler vererek sistem değişikliğinin gerekliliğini vurgulayan Akçay, "2007 yılında Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in görev süresi doldu ve yeni cumhurbaşkanı seçilecek. Eski Yargıtay Başkanı Sabih Kanadoğlu o dönem ortaya attığı 367 garabeti ile sistemi tıkamıştır. O dönemde bunların akıl hocalığını da Ahmet Necdet Sezer yapmıştır. Ahmet Necdet Sezer yaptığı hatalar ile bu ülkeye ve millete büyük faturalar ödetti. Örneğin, Milli Güvenlik Kurulu toplantısındaki Ecevit ile kavgası ve anayasa kitabını fırlatması. Şimdilerde duyuyorum Ahmet Necdet Sezer 'hayır' kampanyası için dolaşıyormuş. Yazıklar olsun, hala ülkeye neler yaşattığının farkında değil." değerlendirmesinde bulundu.



Akçay, yapılacak değişiklikle var olan anayasanın ilk 4 maddesinin en ufak bir zarar görmeyeceğini ve Türkiye'nin üniter yapısının korunacağını anlattı.



- KILIÇDAROĞLU'NA ELEŞTİRİ



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "550'den 600'e çıkan milletvekili sayısını açıklayamıyorlar." şeklindeki sözlerine değinen Akçay, şunları kaydetti:



"Fakat söylerken kendisiyle çelişkiye düşüyor. DYP/SHP koalisyonunda milletvekili sayısını 450 milletvekilinden 550'ye çıkaranlar kendileri. Sen o zaman niye kanun teklifi veya anayasa teklifi verip de sayıyı düşürmüyorsun? Şimdi mi aklına geldi? Yeni anayasada milletvekili sayısının 550'den 600'e çıkmasının sebebi Türkiye'nin 80 milyon nüfusa sahip olması. 67 vilayet sayımız 81 vilayete yükseldi. Türkiye Büyük Millet Meclisinde komisyon sayıları arttı. Yurt dışı görevleri ve araştırma komisyonları var. Bu nedenle böyle bir uygulamaya gidildi. Kılıçdaroğlu, 178 trilyon gibi bir rakamdan bahsetmiş. Böyle bir uçuk rakam yok. Millete yanlış rakam vereceğine kendi milletvekillerine hakim olsana. Sen önce milletvekilinin haberleşme giderlerinin hesabını versene."