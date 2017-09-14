Siyasi hedefleri olan bir dava

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, ABD'deki davaya Zafer Çağlayan'ın dahil edildiği iddiaları hakkında, "Bu bilgilerin FETÖ üyelirince ABD'deki başsavcıya verildiği anlaşılıyor. Bu siyasal hedefleri olan bir davadır" dedi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.



ZAFER ÇAĞLAYAN'IN DAVA İDDİALARI



Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, ABD'deki davaya Zafer Çağlayan'ın dahil edildiği iddiaları hakkında, "Çok net bir şekilde gözüküyor ki bu bilgilerin başsavcıya Fetullahçı Terör Örgütü üyelerinin Amerika'daki temsilcileri tarafından verildiği anlaşılıyor. Çünkü orada anlatılan konulara baktığımızda Amerika'nın istihbaratı dahi bu kadar detayda olan bir şeyi takip etmesi biraz zor gözüküyor. Bu, siyasi bir davadır. Siyasal hedefleri de olan bir davadır. FETÖ'nün, Türkiye'de görmeyi başaramadığı hesabı ABD yargısı üzerinden gördürme çabasıdır. Onun için biz Amerikalı dostlarımızı bu konuda uyardık." ifadelerini kullandı.



Bozdağ sözlerine şöyle devam etti:



"Bu davayı görecek mahkemenin başkanı Richard Berman, 2014 yılında Fetullahçı Terör Örgütü'nün 17/25 süreçlerindeki propagandalarına ve politikalarına destek vermek maksadıyla Türkiye'de düzenlenen uluslararası bir kongreye moderatör olarak katıldı. Orada Zaman gazetesine, örgütün yayın organına röportaj verdi ve FETÖ'nün argümanlarını kullanarak açıklamalar yaptı."



HDP'Lİ AYSEL TUĞLUK'UN ANNESİNİN CENAZESİ



HDP'li Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesinde yaşanan olaylar hakkında da değerlendirmelere bulunan Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Cenazenin mezarlıktan çıkarılması 20-25 kendini bilmez kişi tarafından yapılmış bir iş değildir. Bunları savunmak için söylemiyorum ama kamuoyunda sanki böyle bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Bunun yanlışlığını ifade etmek için özellikle vurgulamak istiyorum. Çünkü ona böyle bir şey yapılması daha da büyük bir çirkinlik, saygısızlık olur. Büyük bir suç olur." şeklinde konuştu.



Bozdağ şunları söyledi:



"Bizim inancımıza göre insanların ölümünden sonra defnedileceği yerlerde yapılması gereken işler bellidir, onun dışında yapılacak şeyler inancımızın da tasvip etmediği, doğru görmediği şeylerdir. Toplumumuzu gerecek, insanlarımız arasındaki kardeşlik hukukunu zedeleyecek böylesi saygısız davranışlardan uzak durmak lazım. Bu tür davranışların kimseye bir faydası yok."



"KILAVUZUNU DOĞRU SEÇSİN"



Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Türk hükümetinin açıklamalarını okumadan, aktarılan bilgiler üzerinden eğer değerlendirme yaparsa o zaman kendisini gülünç duruma düşürür, saçmalamak durumunda kalır ve öyle bir noktaya kendini getirir. Onun için bizim güzel bir atasözümüz var, kılavuzunu herkesin iyi seçmesi lazım. Yani kılavuzunuz karga olursa sıkıntıya düşersiniz. Onun için benim Sayın Sözcüye tavsiyem kılavuzunu doğru seçsin." dedi.



SİHA TARTIŞMALARI



Gündemdeki SİHA tartışmaları için Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Bilgi çok net. SİHA'ların görüntüsü çok net. Uzun zamandır güvenlik güçleri tarafından takip ediliyorlar. Olayın olduğu gün de aynı kişiler, 4 kişi takip ediliyor. SİHA'lar bunları vuruyor. Bunlar silahlı, üzerlerinde silah da var. Diğer kişiler ise bunlarla irtibat içinde olan terör örgütü üyeleri, işbirlikçiler, onlara destek sağlayanlar. Hem silah var hem terör örgütünün elbiseleri var hem de onların terör örgütü üyesi olduğuna dair takipler, soruşturmalar var." değerlendirmesinde bulundu.



"Teröristin kimliği mi olur, dünyanın neresinde görülmüş teröriste kimlik sorulduğu?" diyen Başbakan Yardımcısı Bozdağ şunları söyledi:



"Terör eylemi yapana; askere, polise, sivil vatandaşa saldırana 'Dur bakayım, kimliğine bakayım. Seninle öyle mücadele edeceğim' diye sorulan bir terörle mücadele yöntemi var mı? Yok böyle bir şey. Güvenlik güçlerimiz terörle etkin ve kararlı mücadelesini sürdürmektedir. Bu, tamamen PKK terör örgütünün hendek terörü döneminde de yaptığı gibi 'Türk güvenlik güçleri sivilleri öldürüyor' iftirasını teyit etmek maksadıyla CHP'den PKK'ya sağlanan bir destektir."



CHP'NİN ŞEHİT AİLESİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU



Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, CHP çelengini kaldıran şehit ailesi hakkında suç duyurusunda bulunulması hakkında ise şu ifadelerde bulundu:



"Bunlar şehit yakınlarını mahkemelerde, savcılıklarda süründürüyorlar. Şehit yakınları senin çelengini niye orada görmek istemiyor? Sen şimdi PKK'ya bu desteği atarsan, şehit yakınları senin çelengini cenazesine koymaz. Şimdi düşünün, PKK hakkında böyle bir yaklaşım ortaya koyuyor ve teröristlerle ilgili bu değerlendirmeyi yapıyor, öte yandan da şehidin babasını, ablasının kocasını, amcasının çocuklarını 'Bizim çelengimize siz niye bunu yaptınız' diye mahkeme koridorlarında süründürmek için avukatı vasıtasıyla suç duyurusunda bulunuyor. Olacak bir şey mi bu?"



ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI



Erken seçim tartışmalarını değerlendiren Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Muhalefetin kendi beklentilerini ifadesi var ortada ama bir erken seçim söz konusu değildir. Bildiğiniz gibi AK Parti iktidara geldiği günden bugüne kadar seçimleri vaktinde yapmak konusunda bir gelenek de oluşturdu. 2007'de zorunlu birkaç ay erken gidildi ama ondan sonraki seçimlerin hepsi vaktinde yapıldı. Onun için biz bu geleneğimizi devam ettireceğiz. Seçim, 2019'un 3 Kasım'ında yapılacaktır." değerlendirmesini yaptı.