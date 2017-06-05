Siyasi geleceğimizi hep birlikte inşa edeceğiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, Balıkesir'de düzenlenen iftar programına katıldı. Ataş, burada konuşma yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, "Önümüzdeki zaman dilimi içinde yeniden kendimizi gözden geçirmek suretiyle, tepeden tırnağa kendimizi yeniden muhasebeye tutmak suretiyle insanlara dokunacak bir siyasi anlayış ile siyasi geleceğimizi hep birlikte inşa edeceğiz." dedi.



Ataş, Balıkesir'de düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Recep Tayyip Erdoğan ile güçlenen AK Parti ile geleceğe hazır olduğunu söyledi.



Ataş, AK Parti'nin "özellikle insana dokunan siyasi anlayışı ile başarıya kenetlendiklerini" anlattı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bin 44 gün sonra AK Parti'nin başına geçtiğini anımsatan Ataş, şöyle devam etti:



"Son 1,5 ay içerinde Türkiye'de önemli işler yapıldı. En önemlisi, 16 Nisan'da gerçekleşmiş olan, yeni bir yönetim sisteminin Türkiye'de hakim kılınışıyla ilgili olarak yapılan referandumdu. Milletimiz bir karar verdi, yüzde 51,40 oranında 'evet' dedi. 'Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ülkemiz yönetilsin ve parlamenter sistem rafa kaldırılsın' kararını verdi. Cumhurbaşkanımızın yeniden genel başkan olmasıyla inanıyorum ki AK Parti bundan sonra daha güçlü olarak geleceğe yürüyecektir. Birliğini beraberliğini muhafaza etmek suretiyle asla fitne ve fesada fırsat vermeden geleceğe doğru kutlu yolculuğunu sürdürecektir. Bu kararların partimize millete hayırlı olmasını diliyorum. AK Parti artık bundan sonra daha güçlü, AK Parti bundan sonra daha dikkatli geleceğe yolculuğunu sürdürecektir. Şanslıyız ki Rabb'im Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderle bize siyaset yapmayı nasip etti. Onunla birlikte yol yürümeyi, yol arkadaşları olarak birilerinin hayal dahi edemeyeceği eserlerin altına imza atmayı Rabb'im bize nasip etti." diye konuştu.



"KİMSENİN ÖTEKİLEŞTİRMEDİĞİ BİR TÜRKİYE İNŞA ETTİK"



Kılığından kıyafetinden, siyasi görüşlerinden dolayı hiç kimsenin ötekileştirmediği bir Türkiye'yi inşa ettiklerini söyleyen Mustafa Ataş, şunları kaydetti:



"Bundan dolayı kendimizi mutlu addediyoruz. Ülkemizin huzurunu bozmak isteyen terör gruplarına, fitne odaklarına ülkemiz ve hükümetimiz müsaade etmeyecek ve kararlı bir şekilde Türkiye geleceğe yürüyecektir. Bugüne kadar sizlerin destekleriyle, gayretleriyle, hesapsız çalışmalarınızla Türkiye bu kazanımları elde etmiştir. İnanıyorum ki yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı olarak önümüzdeki zaman dilimi içinde yeniden kendimizi gözden geçirmek suretiyle tepeden tırnağa kendimizi yeniden muhasebeye tutmak suretiyle insanlara dokunacak bir siyasi anlayış ile siyasi geleceğimizi hep birlikte inşa edeceğiz. İnşallah gerek 2023 hedefleri, 2035 ve 2053 hedeflerini hep birlikte yakalamanın gayreti ve mutluluğu içinde çalışmaya devam edeceğiz."



Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur da projelerini ve yaptıkları hizmetleri anlattı. Uğur, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediyecilik anlayışı ile yerelde elde edilen başarının genele yansıdığını kaydetti.