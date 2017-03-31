"Sivil Toplum Gözüyle Yeni Hükümet Sistemi" toplantısı düzenlendi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, "Sivil Toplum Gözüyle Yeni Hükümet Sistemi" Toplantısı düzenlendi.

Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekküllerince gerçekleştirilen toplantıda konuşan Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, "anayasa değişikliğine tam destek" sloganıyla yola çıktıklarını, bu kapsamda yaklaşık 30 toplantıya katıldıklarını, 16 Nisan'a kadar bu çalışmalara devam edeceklerini söyledi.



SİVİL TOPLUM GÖZÜYLE YENİ HÜKÜMET SİSTEMİ



Parlamenter sistemin koalisyonlarla ülkeyi krizlere sürüklediğini belirten Arslan, yeni anayasa değişikliğinin koalisyon ihtimalini ortadan kaldırdığını bildirdi.



Arslan, kriz dönemlerinde emekçilerin kaybettiğini, emekçiler için anayasa değişikliğinin çok anlamlı olduğunu dile getirdi.



Darbe ve ekonomik kriz dönemlerinde yaşananları anlatan Arslan, "Cumhurbaşkanını seçtiğimiz an hükümet kurulmuş oluyor. Bugüne kadar parlamenter hükümet sistemlerinin bizim önümüze koyduğu zorluklardan bir tanesi, tek başına hükümetin kurulamamasında yaşadığımız koalisyon ilişkileridir. Onun için cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin en temel değişikliği bizim için cumhurbaşkanını seçtiğimiz anda hükümetin kurulmuş olmasıdır. Bu pek çok tartışmayı, pek çok sorunu ortadan kaldırmış oluyor." diye konuştu.



"GÖNÜLDEN EVET DİYORUZ"



İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün ise hızlı, verimli ve çağdaş bir yönetim istediklerini ifade etti.



Türkiye'nin koalisyon dönemlerinde çok zor süreçlerden geçtiğini vurgulayan Tülün, "1 sente muhtaç günlerden bugünlere geldik. Biz borçların hepsini kapattık, bir de borç veren ülke olduk. Aman dileyenlere gidip yardım eden ülke olduk. Eğer bu değişiklik hızlı, çağdaş,verimli bir yönetimse gönülden evet. Değerlerimize değer veren bir yönetimse bugüne kadar 'millet anlamaz' diye bakanların, milleti kale almayanların yerine şimdi milletin seçtiği bir cumhurbaşkanı, milletin denetimde daha çok etkin olacağı bir yönetimse elbette bunun yanındayız, bunu istiyoruz. Bu anayasanın bunu getireceğini görüyoruz." şeklinde konuştu.



Ensar Vakfı Genel Başkanı İsmail Cenk Dilberoğlu da sivil toplum kuruluşlarının kendini ifade edebileceği en sağlıklı ortamın, güçlü hükümetler dönemlerinde olduğunu bildirdi.



Sivil toplumun güzel şeyler yapabilmesi için istikrar ve güven ortamına ihtiyaç duyulduğuna işaret eden Dilberoğlu, "Türkiye, koalisyonlar dönemiyle çok seneler kaybetti. Belki bu sistem değişikliği çok daha önce getirilmiş olsaydı, Türkiye 2023, 2053, 2073 hedeflerini bugünlerde yakalamış olacaktı. Öncelikle yeni anayasa değişikliğinin sivil toplum açısından getirdiği en büyük kazanımı huzur ve istikrardır. İnşallah güçlü bir hükümet dönemiyle birlikte, sivil toplumun faaliyetlerini çok daha rahat ve huzurlu bir şekilde yapılabileceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.



"GENÇLER, BU ÜLKENİN KALKINMASINA ÇOK GÜZEL KATKILAR SAĞLAYACAK"



Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkan Yardımcısı Seçkin Koç, milletvekili seçilme yaşının 18'ine indirilmesi konusunda bazı eleştiriler yapıldığını belirterek, "Ne ekersen onu biçersin. Biz gençlere hangi misyonu verirsek, hangi vizyonu verirsek onun karşılığını alacağız." dedi.



Fatih Sultan Mehmet'in bir çağı kapattığını ve yeni bir çağı açtığını ifade eden Koç, "Başka örnekler de verelim. İslam'a en büyük hizmeti yapmış sahabeler, hep 35 yaşın altındaki sahabelerdir. Bunların için de en büyük hizmetleri yapan sahabeler, inanın 21, 22, 25 yaşına kadar olan sahabelerdir." diye konuştu.



Dünyada önemli başarılara imza atan gençlerden de örnekler veren Koç, şunları kaydetti:



"18 yaşındaki gençler yapar mı, yapamaz mı tartışmalarının aynısı, 25 yaşta da oldu. Peki 25 yaşa indi ne oldu? Devlet idaresinde bir sıkıntı mı yaşandı. 9 milyon genç var. Ortalama 9 milyon genç temsil etmiyor. Beni üzen şey aslında temsil edilmemesi ama temsil edilmemesinden daha fazla üzen şey, devletin bu genç kardeşlerimizin yeteneklerinden maharetlerinden, yararlanamamasıdır. Allah'ın izniyle 18-25 arasındaki gençler, bu ülkeyi çok güzel idare edecek, bu ülkenin kalkınmasına çok güzel katkılar sağlayacak gençler, zerre kadar şüpheniz olmasın. 18 yaşına indirdik diye 18 yaşındaki herkes milletvekili seçilmiyor. Yaş 25' indirilince 3-5 kişi seçildi, 18'e çekilince de 2-3 tane seçilir, daha fazlası olmaz."



Gençlere seslenen Koç, "Eğer ki PKK 'hayır' diyorsa, eğer ki FETÖ 'hayır' diyorsa, eğer ki Amerika 'hayır' diyorsa, eğer ki Almanya 'hayır' diyorsa, eğer ki Hollanda 'hayır' diyorsa gitmeliyiz ve o mührün üzerine 'evet'i vurmalıyız." ifadelerine yer verdi.



Toplantıda konuşan MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Alper Esen, Cihannüma Derneği Genel Başkan Yardımcısı Bilal Eren ve ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Veysel Başar da referandumda neden 'evet' oyu kullanacaklarını anlattı.



Daha sonra konuşmacılar, vatandaşların sorularını yanıtladı.