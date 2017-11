Sivil imam Batmaz inkara devam etti

FETÖ'nün sözde sivil imamı Kemal Batmaz, ABD'ye FETÖ elebaşı Gülen ile kalacağını söyleyerek girdiğini ortaya çıkaran ABD İç Güvenlik Bakanlığı belgelerini inkar etti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini Akıncı Üssü'ndeki 143. Filo'da yönettiği belirtilen örgütün sözde sivil imamı Kemal Batmaz, ABD'ye FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile kalacağını söyleyerek girdiğini ortaya çıkaran ABD İç Güvenlik Bakanlığı belgelerini de inkar etti.



Darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanıldığı belirlenen Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.



Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki salonda görülen duruşmada, Mahkeme Başkanı Selfet Giray, dava dosyasına giren bilgi ve belgeleri okudu.



Giray, duruşmada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Akıncı Üssü davasının görüldüğü Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesine delil olarak iletilen ABD İç Güvenlik Bakanlığınca gönderilen belgelerin Türkçe çevirisini de okudu.



"İkincil görüşme tutanağı" tercümesine göre, sanık Kemal Batmaz'ın ile 1 Ocak 2016'da ABD'nin New Jersey eyaletinin Newark Havaalanı'ndaki memurla görüşme yaptığını aktaran Giray, ABD'ye çok sık gidip geldiği görülen ve üzerinde 7 bin ABD doları bulunan ve sorguya alınan Batmaz'a bu parayı nerede kullanacağının sorulduğunu kaydetti.



Başkan Giray, üzerindeki parayı ABD'deki harcamalarında kullanacağını belirten Batmaz'ın, kendisini İsmail Çelik isimli arkadaşının karşılayacağını, bir gece Riviera adlı otelde, ardından da Yavuz Ulusoy adlı arkadaşıyla "İmam Muhammed Fetullah Gülen" ile kalacağını söylediğini belirtti.







Belgede ayrıca Batmaz'ın, ABD'de başka bir tanıdığının olmadığını beyan ettiği, daha fazla kanıt olmadığından salıverildiğinin yazıldığını bildiren Giray, sanık Kemal Batmaz'a, "Bu belgeye göre, Pensilvanya'da imam Muhammet Fetullah Gülen ile kalacağını söylemişsin. Ne diyeceksin?" diye sordu.



Batmaz, "Ben Pensilvanya'ya gidecek olsam, o havaalanına gitmem. Maddi hata olduğu düşüncesindeyim." dedi.



"Yani böyle bir görüşme yapılmadı mı?" sorusu üzerine Batmaz, "Amerika'ya girişte böyle bir görüşme yapıldı. Pensilvanya'ya gidecek olsam New York'a giderim. Neden 6 saat uzaklıktaki Washington'a gideyim? İddia makamı, benim 1 Ocak 2016'da İngiltere'de olduğumu iddia etmişti. Ben ısrarla ABD'de olduğumu söyledim. Pensilvanya'ya gidecek olsam, ABD ziyaretimi gizleyecek olsam, İngiltere'de olduğumu kabul ederdim." diye konuştu.



Kemal Batmaz, "ABD'li şahıslar neden böyle yazmış o zaman?" sorusuna karşılık da şu iddialarda bulundu:



"Orada tercümeden kaynaklanan maddi hata mıdır bilemiyorum. Şöyle bir diyalog oldu aramızda, 'Hava koşullarından dolayı buraya inmişsiniz ama Newark'a inen her Türk'e aşağı yukarı (İmam Fetullah Gülen'e gidecek misin?) diye soruyoruz, siz gidecek misiniz?' dediler. Ben de gitme gibi bir düşüncem yok, işlerim yoğun, görüşmem gereken kişiler var. Böyle bir imkan olsaydı, herkesin iyi veya kötü bahsettiği kişiyi görmek, o mekanı görmek için gitmek isterdim ama öyle bir planım, programım yok dedim. Bu sözlerimi oraya öyle mi geçirdiler, maddi hata mı oldu bilmiyorum."



Başkan Giray'ın, "Ama Yavuz Ulusoy'un seni Pensilvanya'ya götüreceğini söylemişsin, öyle yazıyor." demesi üzerine de Batmaz, "Hayır, öyle bir şey yok. Oradaki İngilizce çeviriden kaynaklanan bir maddi hata mıdır, yoksa buradaki çeviriden mi kaynaklı bilemiyorum ama hiç bir şekilde Pensilvanya'ya gitmedim, gideceğimi beyan etmedim." savunmasını yaptı.



DAHA ÖNCE DE İNKAR ETMİŞTİ



ABD İç Güvenlik Bakanlığının 8 Eylül'de Emniyet Genel Müdürlüğüne gönderdiği belgelerde, Kemal Batmaz'ın, ABD'ye FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile kalacağını söyleyerek girdiği belirlenmişti.



Belgeler, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Akıncı Üssü davasının görüldüğü Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi ile Genelkurmay Ana Karargah davasının görüldüğü 17. Ağır Ceza Mahkemesine delil olarak iletilmişti.



Sanık Kemal Batmaz'ın FETÖ'nün "hava kuvvetleri imamı" olduğu belirlenen Adil Öksüz ile 11 Temmuz 2016'da ABD'ye gittiği tespit edilmişti.



Öksüz ile 2 gün sonra Türkiye'ye döndüğüne ilişkin Atatürk Havalimanı'ndaki görüntüleri de ortaya çıkan Batmaz'ın, darbe girişiminin "sır kutusu" Öksüz'den daha etkili bir isim olduğu ifade edilmişti.



Görüntülerde, Akıncı davası sanıklarından eski Akıncı Ana Jet Üs Komutanı Hava Tuğgeneral Hakan Evrim'in Batmaz'a baş selamı verdiği ortaya çıkmıştı.



Batmaz, Akıncı davasındaki savunmasında Öksüz'le Atatürk Havalimanı'nda görüntülenmesinin tamamen tesadüf olduğunu söylerken, üs bölgesine sivil sanıklardan Harun Biniş ile arsa bakmaya gittiği yalanına da başvurmuştu. "FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile görüşüp, darbe planını onaylattığı" iddialarının sorulması üzerine de Batmaz, "Ben ne Pensilvanya'ya gittim ne orada bir şey onaylattım ne de bu mevzuyla ilgili bir talimat aldım. Yapıldı denen toplantılara iştirak etmedim." yanıtını vermişti.