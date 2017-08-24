Sivas'taki askerlere yönelik FETÖ/PDY operasyonu

Terör örgütünün "askeri mahrem" yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 16'sı muvazzaf 17 askerden 8'i daha adliyeye sevk edildi.

Sivas merkezli 12 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 16'sı muvazzaf 17 askerden 8'i daha adliyeye sevk edildi.



Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem" yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8'i subay 9'u astsubay 17 şüpheliden 8'inin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.



Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas merkezli 12 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, 16'sı muvazzaf, biri meslekten ihraç edilen 17 askeri gözaltına almış, işlemleri tamamlanan ve adliyeye gönderilen 9 zanlıdan 3'ü tutuklanmış 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.