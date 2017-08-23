Sivas'taki askerlere yönelik FETÖ/PDY operasyonu

Terör örgütünün "askeri mahrem" yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 16'sı muvazzaf 17 askerden 9'u adliyeye sevk edildi.

Sivas merkezli 12 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 16'sı muvazzaf 17 askerden 9'u adliyeye sevk edildi.



Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem" yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8'i subay 9'u astsubay 17 şüpheliden 9'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.



Gözaltındaki 8 şüphelinin ise işlemleri devam ediyor.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas merkezli 12 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, 16'sı muvazzaf, biri meslekten ihraç edilen 17 askeri gözaltına almıştı. Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülmüştü.