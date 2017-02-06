Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 36 kişi yaralandı.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 36 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Tokat'tan Erzincan yönüne giden Nejdet Kurt yönetimindeki 34 BD 3535 plakalı yolcu otobüsü, Akıncılar ilçesi girişinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada otobüs sürücüsü Kurt yaşamını yitirdi, 36 yolcu yaralandı.
Yaralılardan 26'sı Suşehri Devlet Hastanesinde, 10'u Akıncılar'daki hastanede tedavi altına alındı.