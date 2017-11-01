Sivas'ta yangın: 1 ölü

Sivas'ta bir iş yerinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Sivas'ta bir iş yerinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.



Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Ata Sanayi'ndeki bir oto yıkamacının büro olarak kullanılan bölümünde sobanın alev alması nedeniyle yangın çıktı.



Yangında alevler arasında kalan iş yeri sahibi Tolgahan Dağaşan (21) ağır yaralandı. Sağlık ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Dağaşan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Dağaşan'ın, cenazesi hastanenin morguna kaldırıldı. Bu arada olayı duyarak hastaneye gelen Dağaşan'ın yakınları fenalık geçirdi.



Yangının sobaya dökülen tinerin alev alması sonucu çıktığı iddia edildi.