Sivas'ta 16 sanıklı FETÖ/PDY davası

Tutuklu sanıklardan 2 eski öğretmen tahliye edildi.

Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 10'u eski öğretmen 16 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "usulsüz işsizlik maaşı alma" suçlamasıyla tutuklu sanıklar A.T, E.K, G.K, K.Ö, S.C, S.A, T.S, H.M, F.A.K. ile tutuksuz sanıklar A.Ö, A.Y, F.Ö, F.H, S.K, R.T, ve avukatları hazır bulundu.



Tutuksuz sanık O.A. ise mazereti nedeniyle duruşmaya katılmadı.



Tutuklu sanık T.S, ifadesinde öğretmenlik hayatı boyunca devlete zarar verecek bir tutumda bulunmadığını savundu. FETÖ/PDY terör örgütünü lanetlediğini söyleyen T.S, işten çıkartıldıktan 17 gün sonra işsizlik sigortasına başvurduğunu ve maaş bağlandığını, devleti dolandırmadığını öne sürdü. Hakkındaki iddiaları kabul etmeyen T.S, beraatını talep etti.



Tutuksuz sanıklardan A.Y. ise onur kırıcı bir davada adının geçmesinden dolayı utandığını belirtti. Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Sivas'taki Özel Sultan Murat Kolejinde ana sınıfı öğretmen yardımcısı olarak görev yaptığını anlatan A.Y, her dönem sonunda işten çıkartıldıklarını belirtti. Doğum raporunun sona ermesinin ardından işsizlik maaşı aldığını dile getiren A.Y, devleti zarara uğratmadığını iddia ederek, tahliyesini istedi.



Tutuksuz sanık R.T. ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için itirafçı olacağını söyleyerek, bu yapıyla ilgili bildiklerini anlatacağını dile getirdi. Sultan Murat Kolejinde öğretmen olarak görev yaptığını belirten R.T, "Rehber öğretmenlerle her hafta toplantı yaparak öğrenciler hakkında bilgi alıyordum. ByLock grubunda bulunan öğretmenlere dua gönderiyordum. Sohbet toplantılarına katıldım. Kampa katılan öğrencilere kamplarda Fetullah Gülen'e ait kitaplar okutuluyordu." dedi.



Okulda görev yapan ve alacağı bulunan öğretmenlere "himmet" vermeleri teklifinde bulunduğunu anlatan R.T, Süleyman Demirel Üniversitesinde öğretim görevlisi olan kardeşi M.Y.T'nin de görevinden ihraç edildikten sonra Amerika'ya gittiğini ve tekrar yurda dönmediğini anlattı. Bursa'da ikamet ettiğini söyleyen R.T, bundan sonraki duruşmalara Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılmayı talep etti.



Diğer tutuksuz sanıklar da ifadelerinde haklarındaki suçlamaları kabul etmediler.



Mahkeme heyeti tutuklu sanıklardan S.C. ile G.K'nın adli kontrol şartıyla tahliyesine, tutuksuz sanıkların ise adli kontrol şartını kaldırarak yurt dışı yasağının devamına hükmetti.



Duruşma 1 Kasım 2017'ye ertelendi.