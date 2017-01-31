Sivas'ta 131 köy yolu ulaşıma kapandı

Sivas'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 131 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkezde 17, ilçelerden İmranlı'da 28, Kangal'da 20, Zara'da 19, Gürün'de 15, Suşehri'nde 14, Hafik'te 8, Divriği'de 7, Doğanşar'da 3 olmak üzere 131 köy yolu ulaşıma kapandı.



Sivas İl Özel İdaresi, merkez ve ilçelerde 32 greyder, 11 dozer, 28 destek aracı, 19 yükleyici, 8 kar bıçaklı kamyon, 3 rotatif ve 211 personelle karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.