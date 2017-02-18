Sivas'ta 13 üniversiteli terörden tutuklandı
Sivas'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 üniversite öğrencisinden 13'ü tutuklandı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 öğrenci, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 13 Şubat Pazartesi günü belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 14 üniversite öğrencisi gözaltına alınmış, daha sonra sayı 15'e yükselmişti.