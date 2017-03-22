Sivasspor, Samet Aybaba ile anlaştı

TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, teknik direktör Samet Aybaba ile anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre Sivas'a gelen Aybaba, Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ile yaptığı görüşmenin ardından kendisini kırmızı-beyazlı ekibe bağlayan sözleşmeye imza attı.



Aybaba, imzanın ardından Sivasspor'un yönetim kurulu üyeleri ile kulüp tesislerini gezerek bilgi aldı.



Açıklamada, teknik direktör Aybaba ve ekibine, kırmızı-beyazlı takımda başarı dileğinde bulunuldu.



Sivasspor'da, ligin 25. haftasındaki Şanlıurfaspor yenilgisinin (2-1) ardından teknik direktör Mesut Bakkal görevi bırakmıştı.