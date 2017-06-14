Sivasspor Hakan Bilgiç'le anlaşacak

Kırmızı-beyazlı ekip, Elazığspor'dan defans oyuncusu Hakan Bilgiç ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Sivasspor, geçen sezon TFF 1. Lig takımlarından Elazığspor'da forma giyen 25 yaşındaki defans oyuncusu Hakan Bilgiç ile prensipte anlaştı.



Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekibin prensipte anlaşmaya vardığı Hakan Bilgiç, sağlık kontrolünden geçti.



Oyuncu, Acıbadem Kadıköy Hastanesinde yapılan sağlık kontrolünde ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde bazı testlere tabi tutuldu.



Sivasspor'un Hakan Bilgiç ile resmi transfer dönemi açıldıktan sonra 2 yıllık sözleşme imzalayacağı bildirildi.