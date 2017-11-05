Sivasspor evinde Konyaspor'u yendi

Süper Lig'in 11. haftasında Demir Grup Sivasspor, Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.

4. dakikada Rybalka'nın hatalı pasında topla buluşan ve rakip savunmanın arasından sıyrılarak hızla ceza alanına giren Evouna'nın penaltı noktası civarından vuruşunda kaleci Rochet, gole izin vermedi.



8. dakikada Atiker Konyaspor, skoru 1-0'a getirdi. Evouna, ceza alanı sol çaprazında Bjarsmyr ile girdiği ikili mücadelede yerde kalınca karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Skubic, topu ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.



11. dakikada Rybalka'nın ceza yayı civarından sert şutunda kaleci Serkan Kırıntılı topu güçlükle kornere tokatladı.



16. dakikada Sivasspor, beraberlik golünü buldu. Sağdan gelişen Sivasspor atağında, Bifouma, ceza alanında Eren Albayrak ile girdiği mücadelede yerde kalınca hakem Cüneyt Çakır ikinci kez beyaz noktayı gösterdi. Penaltıyı kullanan Kone, topu ağlara göndererek skoru eşitledi: 1-1



36. dakikada Rybalka'nın soldan kullandığı serbest vuruşta, ceza alanında iyi yükselen Ndinga'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.



38. dakikada ani gelişen Konyaspor atağında soldan ceza alanına giren Fofana'nın gönderdiği topa hareketlenen Evouna'nın vuruşunda kaleci Rochet topu kornere gönderdi.



Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.



50. dakikada ceza alanında Kone ile yaptığı verkaçın ardından kaleciyle karşı karşıya kalan Bifouma'nın yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.



58. dakikada Sivasspor skoru 2-1'e getirdi. Ziya Erdal'ın soldan ceza alanına ortasında arka direkteki Kone, düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1



73. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza alanı sol çaprazından vuruşunda topu kaleci Serkan Kırıntılı kontrol etti.



76. dakikada Rybalka'nın soldan ceza alanına ortasında altı pastaki Bjarsmyr'in müdahalesinde kaleye yönelen topu Konyaspor savunması uzaklaştırdı.



84. dakikada rakibinden kaptığı topla soldan hızla mesafe kat eden Emre Kılınç, meşin yuvarlağı müsait durumdaki Kone'ye aktardı. Bu futbolcunun ceza alanından karşı karşıya pozisyondan vuruşunda kaleci Serkan Kırıntılı gole izin vermedi. Pozisyonun devamında Rybalka'nın ceza alanı dışından sert şutunda kaleci topu kornere tokatladı.



Karşılaşma, Sivasspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Yeni 4 Eylül



Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun



Demir Grup Sivasspor: Rochet, Auremir, Bjarsmyr, Dyakov, Ziya Erdal, Ndinga, Rybalka (Dk. 85 Medjani), Bifouma (Dk. 69 Rıdvan Şimşek), Hakan Arslan (Dk. 56 Mert Hakan Yandaş), Emre Kılınç, Kone



Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan (Dk. 52 Selim Ay), Filipovic, Eren Albayrak, Ali Çamdalı, Bourabia (Dk. 86 Musa Araz), Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Fofana (Dk. 65 Manyama), Evouna



Goller: Dk. 8 Skubic (Penaltıdan ) (Atiker Konyaspor), Dk.16 (Penaltıdan) ve 58 Kone (Demir Grup Sivasspor)



Sarı kart: Dk. 12 Eren Albayrak, Dk. 90+1 Musa Araz (Atiker Konyaspor)