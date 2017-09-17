Sivasspor deplasmanda galip

Süper Lig'in 5. haftasında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Osmanlıspor'u 4-2 yendi.

Karşılaşmanın henüz 1. dakikasında Demir Grup Sivasspor penaltı kazandı. Hakem Hüseyin Göçek, Bifouma'nın ceza sahasında Numan Çürüksu'nun müdahalesiyle yerde kaldığını belirleyerek beyaz noktayı gösterdi. 2'nci dakikada Kone'nin kullandığı penaltı vuruşunda top ve kaleci ayrı köşelere gitti: 0-1



10. dakikada Osmanlıspor skora denge getirdi. Serdar Gürler'in sağdan ceza sahasına yaptığı ortada Numan Çürüksu, kafayla topu ağlara gönderdi: 1-1



14. dakikada Josue'nin ceza yayının hemen dışından kullandığı serbest vuruşta barajdan seken top üst direğe çarparak kornere gitti.



23. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Josue'nin sağdan kullandığı köşe vuruşunda Numan Çürüksu, altıpas üzerinde topu kafayla bir kez daha Demir Grup Sivasspor ağlarıyla buluşturdu: 2-1



34. dakikada Kone ile verkaça giren Emre Kılınç, ceza yayının üzerinden yaptığı düzgün vuruşla takımının ikinci golünü kaydetti: 2-2



45+2. dakikada konuk takım bir kez daha üstünlüğü yakaladı. Uzun pasta savunmanın arkasına sarkan Bifouma, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı Osmanlıspor ağlarına gönderdi: 2-3



45+5. dakikada Demir Grup Sivasspor farkı ikiye çıkardı. Sağdan kullanılan köşe vuruşunda Bifouma, arka direkte yaptığı kafa vuruşuyla kendisinin 2'nci, takımının 4. golünü attı: 2-4



Karşılaşmanın ilk yarısı, Demir Grup Sivasspor'un 4-2 üstünlüğüyle sona erdi.





50. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta kaleci Hakan Arıkan, topu iki hamlede kontrol etti.



58. dakikada Anıl Karaer'i geçerek soldan ceza sahasına giren Emre Kılınç, topu müsait durumdaki Bifouma'ya çıkardı. Bifouma'nın vuruşunda, kaleci Hakan Arıkan sağına gelen meşin yuvarlağı kornere çeldi.



82. dakikada sol kanattan Josue'nin kullandığı serbest vuruşta arka direkte topla buluşan Umar'ın şutunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak kalecide kaldı.



89. dakikada uzun pasla savunmanın arkasına sarkan Kone'nin ceza sahasında yaptığı sert vuruşta top, üst direkten oyun alanına döndü.



90. dakikada konuk ekip bir kez daha gole yaklaştı. Yine uzun pasla çıkan Demir Grup Sivasspor'da ceza sahası sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Bifouma'nın şutunda, top uzak kale direğinin yanından dışarı çıktı.



90+3. dakikada Regattin'in ceza sahası sağ çaprazından gelişine yaptığı vuruşta top, yan direkten oyun alanına döndü.



Demir Grup Sivasspor, ilk yarıda bulduğu gollerle karşılaşmayı 4-2 kazandı.

Stat: Osmanlı



Hakemler: Hüseyin Göçek, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy



Osmanlıspor: Hakan Arıkan, Vrsajevic, Numan Çürüksu, Maxsö (Dk. 46 Pinto), Anıl Karaer, Tugay Kacar (Dk. 46 Umar), Lawal, Serdar Gürler (Dk. 63 Regattin), Josue, Doukara, Cikalleshi



Demir Grup Sivasspor: Rochet, Rıdvan Şimşek, Bjarsmyr, Medjani, Ziya Erdal (Dk. 40 Elderson), Ndinga, Rybalka (Dk. 77 Hakan Arslan), Bifouma, Mert Hakan Yandaş (Dk. 90 Galip Güzel), Emre Kılınç, Kone



Goller: Dk. 2 Kone (Penaltıdan), Dk. 34 Emre Kılınç, Dk. 45+2 ve 45+5 Bifouma (Demir Grup Sivasspor), Dk. 10 ve 23 Numan Çürüksu (Osmanlıspor)



Sarı kartlar: Dk. 31 Ziya Erdal, Dk. 43 Rybalka, Dk. 67 Emre Kılınç, Dk. 76 Bifouma, Dk. 81 Rıdvan Şimşek, Dk. 86 Elderson (Demir Grup Sivasspor), Dk. 41 Anıl Karaer, Dk. 43 Josue (Osmanlıspor)