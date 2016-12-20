Yeni Amasyaspor: 2 - Sivasspor: 3

Ziraat Türkiye Kupası F Grubu üçüncü hafta maçında TFF 1. Lig temsilcisi Sivasspor, deplasmanda Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Yeni Amasyaspor'u 3-2 yendi.

3. dakikada Sivasspor oyuncusu Kerim Avcı'nın kullandığı köşe vuruşunda Yeni Amasyasporlu Kaan Yüksel, ters kafa vuruşuyla topu kendi kalesine gönderdi: 0-1



55. dakikada Erkan Kaş'ın ortasında ceza sahasında topla buluşan Yiğit İncedemir'in sert şutunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu ve Sivasspor maçta 2-0 öne geçti.



80. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Yiğit İncedemir'in topa elle müdahalesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Yeni Amasyaspor'da penaltıyı kullanan Ahmet Turan Solak, topu kalecinin sağından ağlara gönderdi: 1-2



88. dakikada Sivasspor 3-1 öne geçti. Sol köşeden kullanılan korner atışında arka direkte John Boye meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.



90+3. dakikada topla ilerleyen Kaan Yüksel'in ceza sahasına girmeden şutunda, meşin yuvarlak kalecinin üstünden ağlara gitti: 2-3.



Karşılaşma Sivasspor'un 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: AA