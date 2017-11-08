Sivaslı ikizler aynı karakolda askerlik yapıyor

Sivaslı ikiz kardeşler Trabzon'da aynı karakolda askerlik görevini yapıyor.

Sivaslı ikiz kardeşler Trabzon'da aynı karakolda askerlik görevini yapıyor.



Vali Yücel Yavuz, Akçaabat ilçesine bağlı Pazarcık Mahallesi'ndeki Pazarcık Jandarma Karakolunu ziyaret etti.



Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Şerafettin Demircioğlu'ndan bilgi alan Yavuz, askerlerle sohbet etti.



Sivaslı ikizler Savaş ve Barış Kılıç'la da bir süre görüşen Vali Yavuz, askerlere hayırlı tezkereler diledi.



İlçede çeşitli ziyaretlerde bulunan Yavuz'a, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Şen, Akçaabat Kaymakamı Soner Şenel ve İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik de eşlik etti.