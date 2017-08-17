Sivas'a 10 bin kişilik öğrenci yurdu yapılacak

Sivas'ta inşa edilecek 10 bin kişilik yükseköğrenim öğrenci yurdunun yapım işi için ihaleye çıkıldı.

Sivas'ta inşa edilecek 10 bin kişilik yükseköğrenim öğrenci yurdunun yapım işi için ihaleye çıkıldı.



Sivas İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünün projelendirme iş ve işlemlerini tamamlanmasıyla Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığınca ihaleye çıkılan 10 bin kişilik yükseköğrenim öğrenci yurdunun ihale ilanı, ulusal ve yerel bazda yayımlandı.



Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Sivas Valisi Davut Gül, "Sivas'a yapılacak 10 bin kişilik öğrenci yurdu ihaleye çıktı. Türkiye'de tek seferde yapılan en büyük proje. Cumhuriyet Üniversitesinde öğrenim gören gençlerimizin barınma ihtiyacını çözecek devasa çalışmanın projelendirilmesinin ardından inşası için harekete geçildi. Hedefe adım adım ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.



YURDUN ÖZELLİKLERİ



Öğrenci yurdunun ihalesi, 6 Eylül saat 14.00’te Sivas İli Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek. Sözleşme tarihinden itibaren 5 takvim günü içerisinde yer teslimi yapılacak. Yer teslim tarihinden itibaren 350 takvim günü sonunda tamamlanacak inşaatın kontrolörlüğünü ise Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü sürdürecek.



Toplam 169 bin 502 metrekare inşaat alanına sahip olacak yurt kompleksinde, 8 yurt binası, 4 sosyal tesis binası, öğrenci yaşam merkezi, giriş kontrol ve ziyaretçi binası ile dış sosyal donatı binaları yer alacak. Yurt binaları, zeminle birlikte 10 kattan oluşacak.



Çalışma odası ve yatak bölümleri ayrı olarak tasarlanan odalar, 4 kişi kapasiteli olacak. Ayrıca genel çalışmalar için binaların zemin katında etüt odaları yer alacak. Yine her blokta engeliler için ayrılmış odalar bulunacak. Sosyal tesis bloklarında ise idari kısımlar, mutfak, yemekhane, hazırlık üniteleri bulunan çok amaçlı salon, faaliyet odaları, gençlik ofisi, revir bölümü, terzi, berber, ısı merkezi, su depoları ile çamaşırhane yer alacak.



Öğrencilerin boş zamanlarında vakit geçirebilmelerine uygun mekanların düşünüldüğü kampüs alanında, kafeteryalar, ticarethane ve mağazalar, market ve üstü kapanır açılır kafeteryalara bağlantılı kış bahçelerinin olduğu öğrenci yaşam merkezi binası olacak.



Ayrıca kampüs alanında öğrencilerin güvenliğini sağlamak ve giriş çıkışları kontrol altında tutmak için giriş kontrol ve ziyaretçi binası da inşa edilecek. Projede 8 basketbol ve voleybol sahası, 20 çardak ve pergola yapıları, dış alanda spor yapılacak fitness aletlerinin olduğu bölümler ve yeşil alanlar ile gezinti yolları da yapılacak.