Sıtma salgını Güney Sudan'da 4 binden fazla can aldı

Güney Sudan'da görülen sıtma salgınının şubat ayından bu yana 4 binden fazla kişinin ölümüne yol açtığı bildirildi.

Güney Sudan Sağlık Bakanlığı Sıtma Kontrol Programı Başkanı Yardımcısı Dr. Isaac Mapeer, ülkede son dönemde görülen sıtma salgının şimdiye kadarki en ağır salgın olduğunu söyledi.



Geçen yıl yaklaşık 2 bin kişinin sıtma nedeniyle öldüğünü hatırlatan Mapeer, "Toplamda 900 binden fazla kayıtlı sıtma vakası var. Şubattan bu yana ölenlerin sayısı 4 bin 73 oldu." diye konuştu.



Mapeer ayrıca hastalıkla mücadele edebilmek için yeterli maddi güce sahip olmadıklarını ve bağışçılardan destek beklediklerini dile getirdi.



HASTANELERDE YER KALMADI



Başkentteki Cuba Eğitim Hastanesinde çalışan hemşirelerden Poni Gloria da haziran ayında hasta sayısında artış görülmeye başlandığını kaydetti.



Şubatta 300 sıtma vakasıyla karşılaştıklarını belirten Gloria, bu rakamın, haziranda 2 binin, ağustosta ise 5 binin üzerine çıktığını ifade etti.



"Mevcut durum alarm veriyor." diyen Gloria, hastanede yer kalmadığı için bazı hastaları yatakları paylaşmaya zorladıklarını anlattı.



Gloria, hastanenin enjekte edilebilen sıtma ilacına, kana, IV sıvısına ve insan desteğine acil ihtiyaç duyduğunu söyledi.



EN ÇOK ÖLDÜREN HASTALIK SITMA



Öte yandan, Güney Sudan'da sıtma hastalığı araştırmacılarından Ramazan Brazilas ise ülkede görülen son yağışların sivrisinek nüfusunda artışa neden olabileceği uyarısında bulundu.



BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), temmuz ayında yayınladığı insani yardım bülteninde, ülkedeki hastalık kaynaklı ölümlerin yüzde 76'sının sıtmadan kaynaklandığını açıklamıştı.



OCHA, ülkedeki iç savaş sebebiyle bazı sağlık kuruluşlarının kapanmasının sağlık hizmeti alımını ve ilaç teminini olumsuz etkilediğini vurgulamıştı.



Sudan'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsünde bulunduğu" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.



İç savaşta yaklaşık 50 bin kişi hayatını kaybetmiş, iki milyona yakın kişi ülkesini terk etmek zorunda kalmıştı.



Ülkede 2013'ten bu yana yaşanan insani krizde, milyonlarca kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.