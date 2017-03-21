Sistemi ülkenin önünü açmak için getiriyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yalanlarının freni yok. Biz, cumhurbaşkanlığı sistemini herhangi bir yeri kapatmak için değil, ülkenin ve milletin önünü açmak için getiriyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen "İnsan İçin Orman, Ekonomi İçin Orman" programında konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önceki gün 'Cumhurbaşkanı tüm lokantaları kapatabilir' diyor. El insaf, yalanın da palavranın da bir haddi hududu olur. Bunun yalanlarının freni yok. Şimdi sıra ne zaman boyacılara, simitçilere, çekirdekçilere gelecek diye bekliyorum. Biz, cumhurbaşkanlığı sistemini herhangi bir yeri kapatmak için değil, ülkenin ve milletin önünü açmak için getiriyoruz." dedi.



'MUHALEFETİN HEZEYANLARINA KULAK ASMAYIN'



Erdoğan, "Milletimden ricam şu, muhalefetin hezeyanlarına kulak asmayın. Biz, anayasa değişikliğiyle gelecek yeni sistemin ülkemizin ve milletimizin faydasına olduğuna inanmasak böyle bir yola çıkar mıyız ya?" diye konuştu.



'HÜSEYİN KURT KARDEŞİMİN HESABINI SORACAĞIZ'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı Avrupa ülkelerinin skandal hareketleriyle ilgili şu ifadeleri kullandı:



"Bakanlarımızı ülkelerine sokmamak için her türlü diplomatik teamülü çiğnemekten, iki saatte olağanüstü hal ilan etmeye kadar her yola başvuruyorlar. Kaldı ki Avrupa'da belediyeler olağanüstü hal ilan edebiliyor. Bizim ilan ettiğimiz olağanüstü hal, beyleri rahatsız ediyor. İşinize bakın işinize..."



"Yıllarca bize 'Avrupa Birliği kriterleri' diyerek dayattıkları ne varsa şimdi hepsini kendileri ayaklar altına alıyorlar. Şu 16 Nisan bir bitsin, 16 Nisan bittikten sonra masaya oturacağız, konuşacağız. Bu devran böyle yürümez, gereği neyse Türkiye olarak da biz bunu yaparız. Hollanda'da yerlerde sürüklenen o benim Hüseyin Kurt kardeşimin hesabını soracağız."



'KENDİ MASKELERİNİ KENDİ ELLERİYLE YIRTMIŞLARDIR'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupalılar önce Suriye meselesinde, ardından 16 Nisan konusunda ortaya koydukları tavırla kendi maskelerini kendi elleriyle yırtmışlardır." dedi.