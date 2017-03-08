Sistematik bir engelleme söz konusu

AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik, Türk bakanların Almanya'da yapacağı toplantıların engellenmesinden hükümetin sorumlu olduğunu belirterek, "Sistematik bir engelleme söz konusudur." dedi.

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Anadolu Ajansı Editör Masasında Türkiye- AB ilişkilerini ve Avrupa gündemine dair son gelişmeleri değerlendiriyor.



Çelik, Türk bakanların Almanya'da Türklerle yapacağı toplantıların engellenmesinden yerel makamların değil, hükümetin sorumlu olduğunu belirterek, "Sistematik bir engelleme söz konusudur." dedi.



"BERLİN DUVARI KURUYORLAR"



Bakan Çelik, "Türkiye ile kendi aralarında bir Berlin duvarı kuruyorlar. Ama bu burada kalmıyor." ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin yükselen güç olmaya başladığı andan itibaren Almanya ile arasında rekabet olduğunu belirteren Çelik, "Bu rekabeti bir sinerji üretecek, aramızdaki işbirliğini artıracak, kazan-kazana dönüştürebilecek şekilde yönetmemiz gerekirdi fakat Almanya bunu bu şekilde yönetemiyor." dedi.



"TÜRKİYE BÖYLE BİR AB'Yİ MEŞRU GÖRMEZ"



Türkiye'nin AB üyeliği sürecine ilişkin değerlendirmede bulunan Çelik, şöyle konuştu:



"Bana bazen soruyorlar. 'Türkiye hala AB üyesi olmak istiyor mu?' Ben de şunu söyledim. 'Türkiye AB üyesi olmak istiyor mu' cümlesinde 'Avrupa' kelimesi önemli. Hangi Avrupa? Eğer Kastettiğiniz şey Sarkozy'nin Le Pen'in, Wilders'in kafasındaki Avrupa ise Türkiye böyle bir AB içinde hiçbir zaman olmak istemez, böyle bir AB'yi meşru görmez. Ama siyasi değerler temelinde entegre olmuş, insan hakları ve demokrasi konusundaki çifte standartlardan arınmış, Avrupa'nın kurucu babalarının ortaya koyduğu çerçevede barış ve istikrar projesi olan Avrupa'yı diyorsanız Türkiye zaten bunun doğal bir parçası olma arzusundadır."