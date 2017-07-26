Şişme botla İstanbul'dan Hatay'a gidiyor

İstanbul'dan 3 metrelik şişme botla denize açılan amatör balıkçı Enes Save, 90 günlük deniz yolculuğunun ardından Alanya'ya geldi

Yelkenli şişme botla İstanbul'dan Hatay Samandağ Limanı'na gitmek amacıyla denize açılan Enes Save, 90 günün ardından Alanya Limanı'na ulaştı.



Yaklaşık bin deniz mili yol kateden Enes Save'nin (48), Alanya'daki yat limanında verdiği molada Alanya Belediyesi'ne ait doktor tarafından denizde sağlık kontrolü yapıldı.



Save, gazetecilere yaptığı açıklamada 90 gündür karaya hiç ayak basmadığını söyledi. "Karaya ayak basmadan Hatay Samandağ Limanına ulaşmayı hedefliyorum." diyen Save, Alanya'nın ardından Gazipaşa, Mersin ve Adana'ya gideceğini, yolculuğunu Samandağı Limanı'nda sonlandıracağını dile getirdi.



Dalgaların kendisini çok zorladığını ifade eden Save, "Alaçatı civarındaki domuz burnu olarak bildiğim yerde alabora olmaktan son anda kurtuldum. Bu durum üzerimde olumlu ve olumsuz etki yaptı. Dalgalar beni gerçekten zorladı. Hiç bir zarar görmeden buraya kadar sorunsuz bir şekilde geldiğim için mutluyum." diye konuştu.



Save, sağlık durumunun iyi olduğunu da sözlerine ekledi.



Save, daha sonra deniz yolculuğuna devam etti.