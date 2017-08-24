Şişli'de kurbanlık barınağında yangın

8 büyükbaş kurbanlığın bulunduğu barınakta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şişli'de büyükbaş kurbanlıkların bulunduğu bir barınakta çıkan yangında iki hayvan telef oldu. Sahibi tarafından dışarı çıkarılan 6 hayvan ise kesildi.



Ayazağa Mahallesi Hadım Koruyolu Caddesi'nde bir hayvan barınağında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Olay yerine gelen polis ekipleri caddeyi her iki yönden araç trafiğine kapatıp güvenlik önlemi aldı.



Alevleri söndüren itfaiye görevlileri, duman tahliyesi ve köpüklü suyla soğutma çalışması yaptı.



Barınakta hasara yol açan yangın nedeniyle iki büyükbaş hayvan telef oldu. Sahibi tarafından içeriden çıkarılan ve yoğun dumandan etkilenen diğer 6 hayvan ise kesildi.



Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.