Şişli'de Ermeni mezarlığının duvarı çöktü

Şiddetli yağış nedeniyle Şişli Ermeni Mezarlığı'nın istinat duvarı çöktü.

İstanbul'da şiddetli yağış nedeniyle Şişli Ermeni Mezarlığı'nın istinat duvarı çökerken, duvarın altında kalan 2 kişi yaralandı.



İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan ve şiddetini giderek artıran yağış nedeniyle kentin birçok bölgesinde olumsuzluk yaşanırken, Şişli Ermeni Mezarlığı'nın istinat duvarı yıkıldı.



Yıkılan duvar altında kalan 2 vatandaş yaralandı. Yaralanan vatandaşlardan biri hastaneye kaldırılırken, diğeri duvar altında mahsur kaldı.



Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin, duvarın altında kalan kişiyi kurtarma çalışması sürüyor.



Şişli Kurtuluş Mahallesi'nde de aşırı yağış nedeniyle bazı yollar sular altında kaldı. Göle dönen yollarda bazı araçlar sularda ilerleyemedi. Yollarda uzun araç kuyrukları oluştu.



Bu arada, Kurtuluş Mahallesi'nde bir vatandaş, sular altındaki yolda mahsur kalan eşini ve çocuğunu sırtına alıp kurtardı.