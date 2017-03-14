Sisi yanlısı Mısırlı ünlü gazeteciden "evet" çıkışı

Mısır'ın eski cumhurbaşkanlarından Adli Mansur'un basın danışmanı gazeteci Ahmed el-Müselmani, Hollanda'nın skandal tavrına tepki göstererek, "Türk vatandaşı olsaydım oyumu Erdoğan'a verir ve referandumda 'evet' derdim." ifadesini kullandı.

Mısır'da yayın yapan Dream TV'de bir programda konuşan ve Hollanda yönetiminin Türk bakanlara karşı takındığı tutumu kınayan gazeteci Ahmed el-Müselmani, yapılanları "Türkiye'ye hakaret" olarak yorumladı.



Türkiye'de 16 Nisan'da halkoyuna sunulacak anayasa değişikliğine değinen Müselmani, şöyle konuştu:



"Türkiye dünyanın en büyük 10 devletinden biri olmak üzere. Bu nedenle Avrupalılar Türkiye'ye karşı nefret duyguları beslemeye başladı. Türk devletini zayıflatmak, yıkmak, Suriye ve Irak'a çevirmeye çalışıyorlar. Ankara'nın Rusya, Çin ve Amerika ile yakınlaşması, Avrupalıların Türkiye'ye karşı kin beslemesine neden oldu çünkü Türkiye dış ilişkilerinde denge kurabileceğini ispat etti. Türkiye için başkanlık sistemi daha uygun. Türk vatandaşı olsaydım oyumu Erdoğan'a verir ve referandumda 'evet' derdim."



Avrupa ülkelerinin terör örgütü PKK ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in Türkiye aleyhinde faaliyet göstermesine göz yumduğuna dikkati çeken Müselmani, buna karşın Türkiye Cumhuriyeti bakanlarının Avrupa'daki vatandaşlarıyla buluşmalarına izin vermediğini anlattı.



Müselmani, "Türkiye'nin yıkılmasını kabul etmemiz mümkün değil. Biz Türkiye'yi ve Türk halkını seviyoruz." ifadelerini kullandı.



ASKERİ DARBE SONRASI TÜRKİYE ALEYHİNDE KONUŞMUŞTU



Ahmed el-Müselmani, Mısır'da demokratik seçimlerle işbaşına gelen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin 3 Temmuz 2013'te askeri darbe ile devrilmesinin ardından geçici Cumhurbaşkanı Adli Mansur'un basın danışmanı sıfatıyla yaptığı açıklamada, "Mısır'da Türk ihtilali sona ermiştir." demişti.



Müselmani, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ise darbecilere destek vererek, Mısır'ın bu terör örgütünü elebaşı Fetullah Gülen'i misafir etmesi gerektiği yönünde sözler söylemişti.



Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi en fazla destekleyen gazetecilerden biri olan Müselmani'nin televizyon programındaki şaşırtan sözleri, Mısır sosyal medyasında büyük ilgi gördü.