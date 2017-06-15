Sisi, CIA Direktörü Pompeo ile görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) Direktörü Mike Pompeo ile başkent Kahire'de bir araya geldi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahire'nin doğusundaki Cumhurbaşkanlığı İttihadiye Sarayı'nda görüşen Sisi ile Pompeo, Katar ile ilgili mevcut durum başta olmak üzere bölgedeki krizler ve terörle mücadele konularını ele aldı.



Görüşmede Sisi, iki ülke arasındaki ilişkinin uzun zamana dayalı ve çok alanlı olduğunu ifade ederek, ülkesinin bu ilişkinin ulaşabileceği en uzak ufuklara ulaşıncaya kadar yükselmesini istediğini belirtti.



Mısır'ın, bölgedeki mevcut krizlerin sona ermesi ve siyasi çözüme ulaşılması için sarf edilen çabayı desteklediğini dile getiren Sisi, bölgede terör, terör örgütleri ve aşırılıkla mücadele çabalarını aynı standartta desteklemek gerektiğini kaydetti.



CIA Direktörü Pompeo ise ülkesi ve Mısır arasındaki stratejik ilişkinin değerli olduğunu vurgulayarak, ABD'nin bu ilişkileri güçlendirmenin yanı sıra Ortadoğu bölgesini ve dünyayı çevreleyen tehlikelerin gölgesinde başta güvenlik olmak üzere her alanda bu ilişkiyi inşa etmek istediğini aktardı.