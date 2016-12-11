Sırtını teröre dayayan HDP yok!

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti, CHP ve MHP grupları, İstanbul'daki terör saldırısına karşı ortak bildiriye imza attı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, imzalarının olduğu ortak bildiriyi kürsüden ayrı ayrı okudu.



"Aziz milletimize" diye başlayan bildiride, dün İstanbul'da gerçekleştirilen hain saldırının, aziz Türk milletinin birliğine, bekasına ve bütünlüğüne yönelik vahşi bir terör saldırısı olduğu kaydedildi. Bu saldırıyla hiçbir kutsalı tanımayan teröristlerin bir kez daha insanlık düşmanı terör yöntemlerini devreye soktuğu belirtilen bildiride, şu görüşlere yer verildi:



"Hangi terör örgütü olursa olsun, bu saldırıyı yapanlar bilsin ki aziz milletimizin birlik ve beraberliği bozulmayacak bilakis daha da güçlenecektir. Unutulmamalıdır ki hiçbir talep terörizme meşruiyet, teröriste masumiyete dayanak gösterilemez. Terör, hiçbir zaman Türkiye’yi teslim alamayacak ve aziz milletimizi yıldıramayacaktır. Zira kadim bir geçmişe sahip bu aziz millet, şanlı tarihi boyunca önüne çıkan birçok engeli birlik ve beraberliğini koruyarak, ortak aklı ve bilinci devreye sokarak bertaraf etmiştir.



Şanlı tarihimizden aldığımız bu güç ile terör saldırıları karşısında millet olarak topyekün mücadele edeceğimizden ve birbirimize daha da çok kenetleneceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Teröre vereceğimiz en güzel cevap kardeşliğimizi daha da güçlendirmektir. Daha önce PKK, DEAŞ, DHKP-C, FETÖ ve diğer terör örgütlerinin benzer şekilde yaptığı bu terör eylemleri karşısında millet olarak nasıl dik durduysak, nasıl terörün amacını boşa çıkarttıysak yine aynı şekilde çelikten bir irade ortaya koyacağız. Geçmişte defalarca canlı bomba eylemlerine girişen ve masum insanları katleden, PKK ve DEAŞ gibi kanlı terör örgütlerinin ve onların arkasındaki güçlerin ve destekçilerinin milletimizin bu güçlü iradesi karşısında yok olacağı aşikardır.



Milletimiz müsterih olsun. İnsanlık düşmanı teröristler yenilecek; aziz Türk milleti ve devleti muzaffer olacaktır. Millete kastetmeye kalkışan teröristler ya yok olacak ya da adalete hesap verecektir.



Bizler; acımızın ortak olduğunu ve her türlü siyasi düşünce farklılığını bir kenara koyarak bu derin acıyı paylaştığımızı, yüreğimizde hissettiğimizi özellikle ifade ediyoruz. 15 Temmuz’da milletimize ve onun iradesine karşı yapılan FETÖ darbe girişiminde ortaya koyduğumuz milli şuuru, bu terör saldırıları karşısında da göstereceğimizi aziz milletimizin dikkatlerine sunuyoruz.



Bizler bu bildiriye imza atan siyasi parti grupları olarak; devletimizin bekası ve sinesinden çıktığımız aziz milletimizin huzuru için, terörle mücadelede güvenlik güçlerimizin sonuna kadar yanındayız. Bu terör saldırısı neticesinde şehit olan polislerimize ve vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."