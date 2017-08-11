Sirte'de 25 kişinin cesedine ulaşıldı

DEAŞ'tan kurtarılan Sirte'de 25 kişinin cesedine ulaşıldı.

Libya'nın kuzeyindeki Sirte kentinde 25 kişinin cesedine ulaşıldığı bildirildi.



Sirte Belediyesi tarafından kentteki "El-Bunyan el-Mersus Operasyonu" sırasında hayatını kaybedenlerin cesetlerine ulaşılması amacıyla oluşturulan komitenin başkanı Halife Gays, Libya Haber Ajansı LANA'da yer alan açıklamasında, farklı bölgelerde bulunan cesetlerin Mısrata'daki terörle mücadele ekibine teslim edildiğini duyurdu.



Libya Kızılayı ile çalıştıklarını aktaran Gays, komitenin halihazırda "656 Evler" ve "El-Cize El-Bahriyye" mahallelelerindeki cesetlere ulaşmaya çalıştığını dile getirdi.



Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Sirte'yi terör örgütü DEAŞ'tan geri almak için 5 Mayıs 2016'da "El-Bunyan el-Mersus Operasyonu" başlatmıştı.



UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Sirac, geçen aralık ayında Sirte'nin DEAŞ'tan temizlendiğini ve kentteki askeri operasyonun sonlandığını açıklamıştı.