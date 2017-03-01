Sırrı Sakık'ın yerine görevlendirme yapıldı

İçişleri Bakanlığınca Ağrı Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Ağrı Valisi Işın görevine başladı.

İçişleri Bakanlığınca Ağrı Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Musa Işın görevine başladı.



İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız ve Vali Yardımcısı Ejder Demir ile Ağrı Belediyesine giden Işın, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının onayıyla Belediye Başkan Vekilliğine görevlendirildiğini ifade etti.



Işın, en güzel şekilde hizmet yapacağını belirterek, "Hayırlı hizmetler yapacağız. İyi çalışacağız, gayret göstereceğiz. İyi bir performansla buradaki sıkıntıları ortadan kaldırmak için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. İnşallah Ağrı halkı adına faydalı hizmetler yapmış oluruz. Allah bizi mahcup etmesin." dedi.



"İNSANLARIMIZI SOKAKLARDA YÜRÜYEBİLİR HALE GETİRECEĞİZ"



Valilikte göstermiş olduğu performansın daha fazlasını Belediye Başkan Vekilliğinde göstereceğini söyleyen Işın, şunları ifade etti:



"Sahada ve sokakta olacağız. İnsanları dinleyip ihtiyaçlarını karşılayacağız. Burada olacağız, ciddi bir şekilde çalışacağız. Sürekli halkla temasımız olacak. Ağrı'nın muhtaç olduğu hizmetleri buraya getirmek için elimizden gelen bütün gayretleri göstereceğiz. Bütün kaynakları kullanacağız. ve seferber edeceğiz."



Işın, yarından itibaren bütün sokakları 4-5 gün içerisinde kardan, çöpten temizleyeceklerini dile getirerek, "Ekiplerimizi kurduk. Yarın bütün araçlarımız kardan buzdan ve çöpten sokaklarımızı temizleyecekler. İnsanlarımızı sokaklarda yürüyebilir hale getireceğiz. Ağrı halkının çalışmalarımdan memnuniyet duyacağını diliyorum. Herkesin duasını istiyoruz. Halkımız bize dua etsin. Bizden de hizmet beklesin. Allah bizleri mahcup etmesin." sözlerine yer verdi.