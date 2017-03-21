Şırnak'ta trafik kazası: 3 ölü

Şırnak'ın İdil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi.

İdil-Cizre karayolunun Kovah köyü mevkisinde, plakası henüz öğrenilemeyen Bahadır Beyazlıoğlu idaresindeki otomobil, seyir halindeki polis zırhlı aracına arkadan çarptı.



Kazada, araç sürücüsü Beyazlıoğlu ve otomobildeki Okan İnce (30) ile henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi ağır yaralandı.



Olay yerine çağrılan ambulanslarla İdil Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.