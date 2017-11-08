Şırnak'ta teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde toprağa gömülmüş PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, PKK'lı teröristlere ait toprağa gömülü halde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.



Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Silopi ilçesi Bostancı köyü Yankale Mezrası su deposu mevkisinde, PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve patlayıcı olduğu bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi.



Operasyonda toprağa gömülü vaziyette 3 bin 55 mermi, bin 71 uçaksavar mermisi, 30 elektrikli fünye ve 8 kalaşnikof tüfeği şarjörü ele geçirildi.



Bölgede yürütülen operasyon devam ediyor.