Şırnak’ta teröristlerce katledilen 3 işçinin cenazeleri defnedildi

Şırnak'ın Uludere ilçesinde PKK'lı teröristlerin yol yapımında çalışanlara yönelik düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 3 işçinin cenazeleri toprağa verildi.

Uludere ilçesi Ortabağ köyü Düğündağı bölgesindeki yol inşaatında çalışan işçilere yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda katledilen işçiler Cangir Yılmaz (30), Ramazan Yakut (37) ve Kadir Oslu'nun (24) cenazeleri, otopsi için Uludere Devlet Hastanesi'nden alınarak Şırnak Devlet Hastanesine getirildi.



Otopsinin ardından işçiler için 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığında tören düzenlendi. Törenin ardından Ortabağ köyüne getirilen cenazeler, köy meydanında kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.



İşçilerin aileleri, mezarlıkta Kürtçe ağıt yaktı.



Köydeki defin törenine Gülyazı Karakol Komutanı Jandarma Başçavuş Ahmet Öztürk, hayatını kaybeden işçilerin aileleri ve köylüler katıldı.