Şırnak'ta terör saldırısı: 2 asker şehit oldu
Şırnak merkeze bağlı Milli Jandarma Komando Tabur Komutanlığı üs bölgesine PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.
Şırnak merkeze bağlı Milli Jandarma Komando Tabur Komutanlığı üs bölgesine PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.
Merkeze bağlı Milli Jandarma Komando Tabur Komutanlığı üs bölgesine terör örgütü PKK mensuplarınca saldırı düzenlendi.
Saldırıda 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.
Bölgede teröristlere yönelik operasyon başlatıldı.