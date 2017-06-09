Son Dakika!
09 Haziran 2017 19:24 | Son Güncelleme: 09 Haziran 2017 21:58

Şırnak'ta terör saldırısı: 2 asker şehit oldu

Şırnak merkeze bağlı Milli Jandarma Komando Tabur Komutanlığı üs bölgesine PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

Şırnak'ta terör saldırısı: 2 asker şehit oldu

Şırnak merkeze bağlı Milli Jandarma Komando Tabur Komutanlığı üs bölgesine PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

Merkeze bağlı Milli Jandarma Komando Tabur Komutanlığı üs bölgesine terör örgütü PKK mensuplarınca saldırı düzenlendi.

Saldırıda 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

Bölgede teröristlere yönelik operasyon başlatıldı.

Etiketler: şehitŞırnak


0Yorum Yap