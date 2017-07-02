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02 Temmuz 2017 09:09 | Son Güncelleme: 02 Temmuz 2017 09:12

Şırnak'ta terör saldırısı: 1 şehit

Şırnak'ın Uludere ilçesinde, PKK'lı teröristlerce yapılan saldırıda 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 3 korucu da yaralandı.

Şırnak'ta terör saldırısı: 1 şehit

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Uludere ilçesi Hilal beldesinde, arazi pusu görevi yürüten güvenlik korucularına teröristlerce saldırı gerçekleştirildi.

Çıkan çatışmada 4 güvenlik korucusu yaralandı. Yaralılar, helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılırken, bir güvenlik korucusu yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Yaralanan 3 güvenlik korucusu tedavi altına alınırken, teröristlerin yakalanması için bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

Etiketler: uludereşehitşırnak


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