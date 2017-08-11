Şırnak'ta terör saldırısı: 1 asker yaralı

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda bir asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Namaz Dağı üs bölgesindeki güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı yapıldı.



Açılan ilk ateşte yaralanan bir asker, helikopterle getirildiği Şırnak Devlet hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.



Saldırı sonrası kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.