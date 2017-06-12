Şırnak'ta terör operasyonu

Cudi Dağı'nda yürütülen operasyonda çıkan çatışmada 2 güvenlik korucusu yaralandı.

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 güvenlik korucusu yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Cudi Dağı bölgesi Anılmış köyü kırsalında operasyon yürüten güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 2 güvenlik korucusu yaralandı.



Olay yerinden askeri helikopterle alınan yaralılar, Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Teröristlerin yakalanması için Cudi Dağı bölgesinde hava destekli operasyon sürüyor.