Şırnak'ta terör operasyonu
Cudi Dağı'nda yürütülen operasyonda çıkan çatışmada 2 güvenlik korucusu yaralandı.
Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 güvenlik korucusu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Cudi Dağı bölgesi Anılmış köyü kırsalında operasyon yürüten güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 2 güvenlik korucusu yaralandı.
Olay yerinden askeri helikopterle alınan yaralılar, Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Teröristlerin yakalanması için Cudi Dağı bölgesinde hava destekli operasyon sürüyor.