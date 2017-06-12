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12 Haziran 2017 09:20 | Son Güncelleme: 12 Haziran 2017 09:22

Şırnak'ta terör operasyonu

Cudi Dağı'nda yürütülen operasyonda çıkan çatışmada 2 güvenlik korucusu yaralandı.

Şırnak'ta terör operasyonu

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 güvenlik korucusu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cudi Dağı bölgesi Anılmış köyü kırsalında operasyon yürüten güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 2 güvenlik korucusu yaralandı.

Olay yerinden askeri helikopterle alınan yaralılar, Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Teröristlerin yakalanması için Cudi Dağı bölgesinde hava destekli operasyon sürüyor.

Etiketler: operasyonyaralıcudi dağışırnak


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