Şırnak'ta terör operasyonu: 21 gözaltı

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen oeprasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerince bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik kent merkezi ve Cevizdüzü, Toptepe, İkizce, Çukurhan köylerinde belirlenen 31 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Terör örgütüne finansman desteği sağlayan şahıslara yönelik gerçekleştirildiği belirtilen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.



Operasyonda, 6 av tüfeği, dürbün, el yapımı uzaktan kumandalı patlayıcı, bin 75 paket kaçak sigara, 2 tabanca ve çok sayıda mühimmat ile örgütsel döküman ele geçirildi.