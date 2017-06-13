Şırnak'ta şehit düşen 13 asker için mevlit

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesi yakınlarında yüksek gerilim hattına çarpan helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 13 asker için Silopi ilçesinde mevlit okutuldu.

Şırnak'ta 31 Mayıs'ta Şenoba Tugay Komutanlığından kalkan ve bir süre sonra yüksek gerilim hattına takılarak düşen AS 532 Cougar tipi helikopterde şehit düşen, aralarında 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın da bulunduğu 13 asker için AK Parti Silopi İlçe Kadın Kolları Teşkilatı tarafından mevlit programı düzenlendi.



AK Parti Silopi İlçe Kadın Kolları Başkanı Aylin Ökten'in, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığının ramazan için belirlediği, "Bereketi Paylaşalım, İyilikte Buluşalım" sloganıyla gerçekleştirdiği program kapsamında evinde verdiği iftara yaklaşık 100 kişi katıldı.



İftarın ardından şehit 13 asker için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.



Ökten, yaptığı açıklamada, AK Parti Genel Merkezi tarafından ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde, "Bereketi Paylaşalım, İyilikte Buluşalım" sloganıyla iftar etkinlikleri düzenlendiğini söyledi.



"Bu vesileyle bizler de yakın zamanda kaybettiğimiz 13 şehidimiz ile vatan için mücadele ederken şehit düşen bütün güvenlik güçlerimiz adına mevlit okutarak dualar ettik." diyen Ökten, şehit olan tüm güvenlik güçlerine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.



Şırnak'ta 31 Mayıs'ta Şenoba Tugay Komutanlığından kalkan AS 532 Cougar tipi helikopter, bir süre sonra yüksek gerilim hattına takılarak düşmüş, aralarında 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın’ın da bulunduğu 13 asker şehit olmuştu.