Şırnak'ta saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta kamyonete patlayıcı düzeneği yüklediği belirlenen 2 PKK'lı terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda yürütülen Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Hüseyin Işık operasyonu kapsamında bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu 2 teröristin, Cudi Dağı Anılmış Deresi mevkisinde bir kamyonete tüplerle takviyeli patlayıcı düzenekleri yüklediklerinin tespit edildiği bildirildi.



ATAK tipi helikopterlerle hava destekli operasyon düzenlendiği ifade edilen açıklamada, patlayıcı yüklü aracın imha edildiği, 2 teröristin de etkisiz hale getirildiği belirtildi.



Açıklamada, bölgede operasyonların kararlılıkla devam ettiği kaydedildi.