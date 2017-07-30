Son Dakika!
30 Temmuz 2017 21:22 | Son Güncelleme: 30 Temmuz 2017 21:24

Şırnak'ta PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Şırnak'ta PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Valilikten yapılan açıklamada, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı koordinesinde Şırnak, Van, Hakkari birliklerince Beytüşşebap ilçesi Faraşin Yaylası bölgesinde, 21 Temmuz'da başlatılan Şehit Piyade Yüzbaşı Nuri Şener Operasyonu'nun devam ettiği belirtildi.

Operasyonda, Faraşin Yaylası bölgesinde İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit edilen bir teröristin atak helikopteriyle etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, bölgede teröristlere yönelik operasyonun sürdüğü kaydedildi.

Etiketler: pkkşırnakterörteröristbeytüşşebapterörle mücadele


0Yorum Yap