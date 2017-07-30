Şırnak'ta PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı koordinesinde Şırnak, Van, Hakkari birliklerince Beytüşşebap ilçesi Faraşin Yaylası bölgesinde, 21 Temmuz'da başlatılan Şehit Piyade Yüzbaşı Nuri Şener Operasyonu'nun devam ettiği belirtildi.



Operasyonda, Faraşin Yaylası bölgesinde İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit edilen bir teröristin atak helikopteriyle etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, bölgede teröristlere yönelik operasyonun sürdüğü kaydedildi.