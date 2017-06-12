Şırnak'ta Kur'an ziyafeti

Şırnak'ta, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ramazan ayında yürütülen irşat programı kapsamında, vatandaşlara 3 hafız tarafından Kur'an-ı Kerim ziyafeti sunuldu.

Şırnak'ta, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ramazan ayında yürütülen irşat programı kapsamında, vatandaşlara 3 hafız tarafından Kur'an-ı Kerim ziyafeti sunuldu.



Vali Kamil Acun Külliyesi'nde yatsı namazından önce düzenlenen etkinlikte görevlendirilen ünlü hafızlar, değişik makamlarda Kur'an-ı Kerim okudu.



Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurul Uzmanı Fikret Gül, etkinlikte yaptığı konuşmada, ramazan ayında Kur'an hafızları ile birlikte ülkenin her yerinde irşat programları düzenlediklerini söyledi.



Kurulan 4 ekiple ramazan ayı boyunca 81 ilde Kur'an ziyafeti sunulduğunu aktaran Gül, şunları kaydetti:



"Diyanet İşleri Başkanlığımızca ülkenin her yerinde ramazan ayındaki irşat programları kapsamında Kur'an-ı Kerim ziyafeti sunuyoruz. Bugün Şırnaklı vatandaşlarımıza bunu icra etmeye çalıştık. Çok güzel bir alaka ve ilgi gördük. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu faaliyetimiz halı hazırda ülkenin 4 bir yanında sürüyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda sürecek."



İl Müftü Yardımcısı Selahattin Özçelik de terör olaylarının yaşandığı bölgelerde Diyanet İşleri Başkanlığınca irşat faaliyetlerini çok değerli bulduklarını söyledi.



Özçelik, "Bu ramazan ayında, Kur'an ayında, Kur'an hafızlarının camimizde bulunması bizi memnun etti. Vatandaşlarımız yaşlı, genci, kadınıyla iştirak etti. Ziyafetlerin en güzeline kulak verdiler. Çok memnun ve mesut olduk. Emeği geçen herkesten, Allah razı olsun." diye konuştu.



Etkinliğe iştirak edenlerden Huzan Barış ise Kur'an ziyafetine katılmaktan duyduğunu memnuniyeti dile getirerek, "Dünya derecesi alan hafızları dinleme fırsatı bulduk. Resmen kulaklarımızın pası silindi." dedi.