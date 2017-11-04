Şırnak'ta İHA ile tespit edilen 4 terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak'ta hava destekli operasyonda İHA ile tespit edilen 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Şırnak'ta hava destekli operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bestler-Dereler bölgesi Miren Tepe mevkisinde İnsansız Hava Aracı (İHA) ile 4 PKK'lı teröristin sığınağa girdiği tespit edildi.
Hava harekatında, 4 terörist etkisiz hale getirildi, örgüt mensuplarının bulunduğu sığınak imha edildi.
Terör örgütüne yönelik operasyonlara kararlıkla devam ediliyor.