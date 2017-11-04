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04 Kasım 2017 14:26 | Son Güncelleme: 04 Kasım 2017 14:27

Şırnak'ta İHA ile tespit edilen 4 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta hava destekli operasyonda İHA ile tespit edilen 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Şırnak'ta İHA ile tespit edilen 4 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta hava destekli operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bestler-Dereler bölgesi Miren Tepe mevkisinde İnsansız Hava Aracı (İHA) ile 4 PKK'lı teröristin sığınağa girdiği tespit edildi.

Hava harekatında, 4 terörist etkisiz hale getirildi, örgüt mensuplarının bulunduğu sığınak imha edildi.

Terör örgütüne yönelik operasyonlara kararlıkla devam ediliyor.

Etiketler: operasyonşırnakterör


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