Şırnak'ta düşen helikopterin enkazı görüntülendi

Şenoba Tugay Komutanlığından kalkışından kısa bir süre sonra yüksek gerilim hatlarına takılması sonucu kaza kırıma uğrayan askeri helikopterin enkazı gün ağarınca ortaya çıktı.

Olay yerinde, askeri helikopterin yüksek gerilim hattına çarptıktan sonra düşmesi sonucu çıkan yangının izleri ile helikopterin parçalarının bazılarından dumanlar çıktığı görüldü.



ŞIRNAK'TA DÜŞEN ASKERİ HELİKOPTERİN ENKAZI GÖRÜNTÜLENDİ



Arazinin tepesinde bulunan yüksek gerilim hattına çarpan helikoptere ait parçalar alt taraflara yayıldı.



Helikopterin düştüğü alan ile yüksek gerilim hattı arasında yaklaşık 200 metre olduğu belirlendi. Çarpmanın etkisiyle yüksek gerilim hattındaki tellerinin bir kısmının koptuğu, kopan tellerin bir bölümünün de hattın üstünde sarktığı tespit edildi.



Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığının olay yerinde incelemesi tamamlandı. Kaza kırım ekibinin inceleme yapması bekleniyor.



Öte yandan, Uludere Kaymakamı Mehmet Fatih Yakınoğlu da bölgeye gelerek olay yerinde incelemelerde bulundu.