Şırnak'ta yola tuzaklanan patlayıcı imha edildi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcı kontrollü şekilde imha edildi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcı kontrollü şekilde infilak ettirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerince Kösrali köyü yolundaki kontrollerde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı tespit edildi.



Yol emniyeti alındıktan sonra patlayıcı, uzman ekip tarafından imha edildi.



Bombayı yerleştirilen teröristlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.