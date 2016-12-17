Şırnak'ta bir terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin polis noktasına yaptığı saldırıda bir terörist etkisiz hale getirildi, bir terörist ise yaralı olarak yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Lise Caddesi'ndeki polis noktasına PKK'lı teröristler uzun namlulu silahlarla saldırdı.



PKK'lı teröristlerin açtığı ateş sonucunda bir polis memuru yaralandı. Yapılan saldırının ardından çıkan çatışmada bir terörist etkisiz hale getirildi, bir terörist yaralandı.



Yaralı polis memuru olay yerine gelen ambulansla Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Bölgede operasyon devam ediyor.

Kaynak: AA