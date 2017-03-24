Şırnak'ta bin 247 güvenlik korucusu yemin etti

Şırnak Valisi Su, "Jandarmamız, emniyet teşkilatımız, kahraman korucularımızın iş birliği ile yapılan operasyonda terörün belini kırdık. İnşallah bundan sonra da temizleyene kadar mücadeleye devam edeceğiz." dedi.

Şırnak'ta göreve yeni başlayan bin 247 güvenlik korucusu yemin etti.



İl Jandarma Komutanlığı tarafından Şırnak 1. Jandarma Komando Tugay Komutanlığında düzenlenen törende, bin 247 güvenlik korucusu yemin ederek göreve başladı.



Törende konuşma yapan Şırnak Valisi Ali İhsan Su, ülkenin birçok yerden saldırıya uğradığını ve bu saldırıların milletin birliği ve beraberliği sayesinde püskürtüldüğünü söyledi.



Güvenlik güçlerince FETÖ, PKK ve DEAŞ'a yönelik mücadelenin sürdüğünü belirten Su, şunları söyledi:



"Jandarmamız, emniyet teşkilatımız, kahraman korucularımızın iş birliği ile yapılan operasyonda terörün belini kırdık. İnşallah bundan sonra da temizleyene kadar mücadeleye devam edeceğiz. Gerçekten bu sezonda, bu yıl yaptığımız operasyonlarla hem kent merkezlerimizden PKK terör örgütünü temizledik hem de kırsaldan. Operasyonlarımız aralıksız devam edecek, bir tek terörist kalmayıncaya kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Bu mücadelede tabii ki en büyük desteği de yine vatandaşlarımız bize verdiler. Bu bakımdan, bu mücadelede bize çok destek veren çok değerli Şırnaklı vatandaşlarımıza da en içten teşekkürlerimi ifade ediyorum. Huzur sağlandığı sürece ilimizde sosyal ve ekonomik gelişmeler de daha hızlı bir şekilde gelişecek, artacak, daha müreffeh, hayat seviyesi, yaşam seviyesi, refah seviyesi yüksek bir Şırnak'a kavuşacağız."



İl Jandarma Komutanı Albay Hünkar Keleş de ülke ve bölgenin yıllardır terör örgütünün hain saldırılarına maruz kaldığını anımsattı.



Türk Silahlı Kuvvetlerinin teröre karşı büyük bir başarı ile mücadelesini sürdürdüğünü vurgulayan Keleş, "2016 yılı içerisinde şehir merkezi ve kırsal alanda bin 459 terörist etkisiz hale getirildi, çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. İcra edilen operasyonda 11'i güvenlik korucusu olmak üzere 86 personelimiz şehit olmuştur. 13'ü güvenlik korucusu olmak üzere 503 personelimiz de yaralanmıştır." diye konuştu.



Yapılan düzenlemelerle güvenlik korucularının statüsünün, sosyal ve ekonomik haklarının iyileştirdiğini dile getiren Hünkar Keleş, 50 yaşını dolduranları da emekli ettiklerini kaydetti.



Albay Keleş, ilde toplam bin 643 güvenlik korucusunun emekli edildiğini ve yerlerine bin 247 güvenlik korucusunun alındığını da sözlerine ekledi.



Konuşmaların ardından, bin 247 güvenlik korucusu yemin etti. Spor, atış ve eğitimde dereceye giren güvenlik korucularına ödülleri verildi.



Tören geçişinin ardından teröre karşı kullanılan silah ve mühimmatlar Jandarma Tugay Komutanlığı askerleri tarafından ziyaretçilere tanıtıldı.



Törene, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın, 1. Jandarma Tugay Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin, 6. Motorize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ümit Altaş, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, kurum müdürleri, korucular ve vatandaşlar katıldı.