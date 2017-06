Şırnak'ta askeri helikopter düştü: 13 şehit

Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinden havalanan Cougar tipi helikopter gerilim hattına takılarak düştü. Kazada 13 asker şehit oldu.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinden havalanan Cougar tipi helikopter kısa bir süre sonra yüksek gerilim hattına takılarak düştü.



Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, Cougar tipi helikopterin havalandıktan 3 dakika sonra yüksek gerilim hattına takılması sonucu düştüğü bildirildi.



Açıklamada, olay yerine kurtarma ekiplerinin intikal ettiği bildirildi.



GENELKURMAY: 13 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU



Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, Şırnak/Şenoba tugay komutanlığından kalkan içinde 13 personelin bulunduğu AS 532 Cougar tipi helikopterin, kalkışından kısa bir süre sonra, ilk alınan bilgilere göre, yüksek gerilim hatlarına takılması sonucunda saat 20.55'te kaza kırıma uğradığı bildirildi.



Açıklamada, "Olayla ilgili inceleme devam etmektedir. Söz konusu elim kaza neticesinde, helikopterde bulunan kahraman silah arkadaşlarımızın şehit olduğu bilgisi alınmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır diliyoruz." ifadelerine yer verildi.



ŞEHİT CENAZELERİ ŞIRNAK'A GETİRİLDİ



Şırnak'ın Şenoba Tugay Komutanlığından kalkan, içinde 13 personelin bulunduğu ve kalkışından kısa bir süre sonra yüksek gerilim hatlarına takılması sonucu kaza kırıma uğrayan AS 532 Cougar tipi helikopterde şehit düşen askerlerin cenazesi olay yerinden alınarak ambulanslarla Şırnak'a getirildi.



Şehit askerlerin cenazesi, Şırnak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YETKİLİLERDEN BİLGİ ALDI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şırnak'ta askeri helikopterin düşmesiyle ilgili yetkililerden bilgi aldığı bildirildi.



Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Erdoğan'a, Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde bir askeri helikopterin düştüğüne ilişkin ilk bilginin, Beştepe'de Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından kurul üyelerine verilen iftar esnasında ulaştığını açıkladı.



Helikopterin yüksek gerilim hattına takılarak düşmesiyle meydana gelen elim kazada can kayıpları da olmasından derin üzüntü duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, şehit askerlere Allah'tan rahmet dilediği, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a başsağlığı dileklerini ilettiği kaydedildi.



BAKAN IŞIK VE GENELKURMAY BAŞKANI AKAR ŞIRNAK'A GİTTİ



Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Şırnak'ta askeri helikopterin düşmesinin ardından incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti.



MEHMET ŞİMŞEK VE SÜLEYMAN SOYLU DA BÖLGEYE HAREKET ETTİ



Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde askeri helikopterin düşmesinin ardından bölgede incelemelerde bulunmak üzere Şırnak'a gitti.



"ACI HABERLE YÜREĞİMİZE ATEŞ DÜŞTÜ"



Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.



Kurtulmuş, Twitter'daki hesabından, "Mübarek ramazan ayında Şırnak'tan aldığımız acı haberle yüreğimize ateş düştü. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şehitlerimizin ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri'mize ve tüm milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun." paylaşımında bulundu.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şırnak'ta helikopter kazasında şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabrı cemil dilerim. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik de şehit olan 13 askere Allah'tan rahmet diledi.



Bakan Çavuşoğlu, "Şırnak'ta düşen helikopterde şehit olan kahramanlarımızın acısı yüreğimizi dağladı. Allah rahmet eylesin, Milletimizin başı sağ olsun." mesajını yazdı.



Bakan Çelik ise şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Yüreğimiz yandı. Acımız çok büyük. Mekanları cennet olsun..." ifadelerini kullandı.



KILIÇDAROĞLU: TÜM TÜRKİYE'NİN BAŞI SAĞ OLSUN



Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şırnak'ta helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 13 askerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.