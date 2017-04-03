Şırnak'ta anti-tank mühimmatı ele geçirildi

Şırnak'ın Beytüşşebap kırsalındaki operasyonda, teröristlerce gizlenen 15 RPG-7 anti-tank mühimmatı ele geçirildi.

Güvenlik güçlerince, Şırnak kırsalında düzenlenen operasyonda 15 RPG-7 anti-tank mühimmatı ele geçirildi.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığınca, bölücü terör örgütüne yönelik Beytüşşebap kırsalında dün operasyon başlatıldı.



8'inci Jandarma Komando Alay Komutanlığı emir komutasındaki Şehit Uzman Jandarma Çavuş Mehmet Ali Bozkurt -10 Operasyonu kapsamında Ayvalık-Aşağıdere mevkisinde arazi araması yapıldı.



Aramada, teröristlerce kaya ve toprakla örtülen iki çuval içerisinde gizlenen 15 RPG-7 anti-tank mühimmatı ele geçirildi.



Bölgedeki operasyon devam ediyor.