Şırnak'ta 7 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ın Uludere ilçesinde gerçekleştirilen terör operasyonunda 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde güvenlik güçlerinin hava destekli operasyonunda 7 terörist etkisiz hale getirildi.



Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, Uludere ilçesi Altıntepe Sınır Bölgesi'nde 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığına bağlı 48. Hudut Tugay Komutanlığı ve güvenlik korucuların katılımıyla gerçekleşen operasyonda 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.



Operasyonda 2 doçka silahı ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildiği belirtilen açıklamada, operasyonun kararlılıkla devam edileceği kaydedildi.